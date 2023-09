Premiati quattro matematici ex studenti della Normale: "Tradizione d'eccellenza indiscutibile"

Quattro ex studenti della Scuola Normale Superiore sono risultati tra i matematici premiati dall’Unione Matematica Italiana, che a Pisa sta tenendo il XXII Congresso nazionale fino a sabato 9 settembre. I premi, dodici in tutto, sono stati assegnati questa mattina al Teatro Verdi di Pisa, in cui si è tenuta la cerimonia di apertura del congresso. Sono intitolati ad importanti matematici del passato e conferiti per i risultati scientifici ottenuti nel corso della carriera e per particolari meriti accademici. "Si tratta di una importante testimonianza del valore della scuola pisana di matematica – ha dichiarato il Direttore della Scuola Normale, Luigi Ambrosio -. La tradizione dell’eccellenza di Pisa in questi studi è indiscutibile e si rinnova ogni anno".

A Lorenzo Mazzieri, di Parma, PhD della Scuola Normale dal 2004 al 2007 e ordinario all’Università di Trento, è stato conferito il premio Enrico Magenes; Guido De Philippis, di Firenze, ordinario alla Sissa di Trieste e studente PhD dal 2010 al 2012, ha ricevuto il premio Renato Caccioppoli; Emanuele Nunzio Spadaro, di Catania, allievo del corso ordinario della Scuola Normale e studente dell’Università di Pisa dal 2002 al 2006, ora professore alla Sapienza di Roma, è il vincitore del premio Calogero Vinti; Maria Colombo, di Luino (Varese), allieva del corso ordinario della Scuola Normale e studentessa dell’Università di Pisa dal 2007 al 2012, poi allieva PhD della Scuola Normale dal 2012 al 2015 e ora full professor al Politecnico di Losanna, in cui dirige anche Laboratorio di Analisi Matematica, Calcolo delle Variazioni ed Equazioni Differenziali alle Derivate Parziali, è stato invece conferito i premio Ennio De Giorgi.

Il XXII Congresso dell’Unione Matematica Italiana è il principale evento organizzato dai matematici italiani, che riunisce la maggior parte degli studiosi di matematica del nostro Paese con conferenze plenarie riguardanti disparati argomenti. È organizzato dall’UMI e in questa occasione dall’Università di Pisa e dalla Scuola Normale Superiore. All’inaugurazione, tra gli altri, erano presenti il presidente UMI Piermarco Cannarsa, il rettore Unipi Riccardo Zucchi e il Direttore della Normale Luigi Ambrosio.

Fonte: Scuola Normale Superiore - Ufficio stampa