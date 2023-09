Renzi si candida alle Europee con 'Il Centro': la prima volta fuori dalla Toscana

Matteo Renzi si candida di nuovo. Il nome dell'ex presidente del Consiglio ed ex sindaco di Firenze, oggi senatore a capo di Italia Viva, ha annunciato quest'oggi a Milano che si candiderà alle elezioni europee con Il Centro. "C'è bisogno di dare una sveglia all'Europa sennò si va tutti a casa. L'Ue rischia di saltare", ha annunciato Renzi alla stampa, dicendo di candidarsi "non perché sia alla ricerca di chissà quale ulteriore riga nel curriculum".

Nella visione di Renzi la prossima maggioranza sarà composta da un'alleanza tra il Partito popolare europeo e i socialisti, escludendo "Alternative für Deutschland, Vox o gli estremisti di sinistra". L'obiettivo, dunque, "è avere la stessa maggioranza che c'è stata adesso portando il nostro contributo con la nostra famiglia".

Sarà la prima volta che Renzi lascerà la Toscana per cercare voti esclusivamente in un'altra regione. Renzi si era candidato al senato nel 2018 nel collegio uninominale di Firenze e nel 2022 ancora come capolista di Azione-Italia Viva nello stesso collegio Toscana 1, ma sarà eletto nel collegio plurinominale Campania - 01.