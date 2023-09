Sgomberata ex carrozzeria occupata abusivamente ad Altopascio

Nuova operazione anti-degrado ad Altopascio da parte della Polizia Municipale: sgomberato l’immobile abbandonato - ex carrozzeria - di vicolo dello Scalo, nei pressi della stazione ferroviaria, che era stato occupato abusivamente da quattro uomini stranieri di 50, 42, 35 e 34 anni. Le operazioni sono state condotte dal comandante, Italo Pellegrini, che, d’accordo con l’amministrazione comunale e con il proprietario della struttura, ha dato seguito questa mattina al blitz. All’interno sono stati trovati armadi, tavolini e giacigli di fortuna. Per i quattro stranieri sono ora in corso gli accertamenti rispetto alla loro posizione sul territorio nazionale e per le formalità di rito relative alla loro denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di violazione e occupazione di terreni ed edifici.

"L’operazione non è casuale - spiega il comandante Pellegrini -, ma si inserisce in un’azione coordinata e programmata antidegrado, di sicurezza e contro l’occupazione abusiva di immobili dismessi, iniziata già nei mesi scorsi quando fu liberato e poi chiuso il condominio abbandonato di via Torino. Quello di via dello Scalo è un fabbricato fatiscente, inagibile, pericoloso per gli occupanti stessi e per tutti gli altri: da qui l’importanza di aver coinvolto anche il proprietario, che ora dovrà ripristinare una situazione di sicurezza e di decoro, rendendo anche interdetto l’accesso. A tutto questo si aggiunge poi l’attività di controllo, pattugliamento, presenza e collaborazione con le altre forze dell’ordine sul territorio per prevenire situazioni di delinquenza e prendere parte a indagini e operazioni mirate, come l’ultima in ordine di tempo contro lo spaccio".



"Alla base di tutto - aggiunge il sindaco, Sara D’Ambrosio - c’è la volontà di investire in sicurezza, non come slogan o frase fatta, ma attraverso programmi, azioni e interventi mirati, tra cui le assunzioni che stiamo portando avanti per far crescere ancora il corpo di Altopascio e portarlo a 12 unità. Un gioco di squadra che coinvolge in prima linea la Polizia Municipale, che ringrazio per il lavoro svolto, le altre forze dell’ordine e gli stessi cittadini. Anche in merito all’operazione di oggi, per esempio, sul posto era presente anche il proprietario dell’immobile che, come concordato con la Municipale, si adopererà per la messa in sicurezza della struttura e per la pulizia di tutta la parte esterna, facendo un vero e proprio intervento di bonifica e di ripristino del decoro. Questo immobile, poi, sarà abbattuto con l’opera di sottopasso ferroviario e di raddoppio, realizzato da Rfi: un motivo ulteriore per andare avanti con l’infrastruttura che ci consentirà di intervenire anche nella riorganizzazione complessiva del quartiere della via Romea e della stazione di Altopascio, portando maggior cura e vivibilità".

