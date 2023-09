Vandali danno fuoco a panchina e tavolo ai giardini di Spicchio-Sovigliana

Un grave atto vandalico questa notte è avvenuto a Spicchio-Sovigliana, frazione di Vinci. Un tavolo e una panchina nel giardino pubblico tra via Toti e via Ciro Menotti è stato dato alle fiamme da ignoti. Un'area dove sono presenti giochi per bambini e un'area di relax per i residenti, adesso brutalmente vandalizzata. Il sindaco Giuseppe Torchia afferma di aver già sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione. Si spera che le telecamere di videosorveglianza nelle vicinanze possano dare delle informazioni utili. "Il danno è di qualche migliaia di euro - spiega Torchia -, ma quello che è grave è l'atto di aver dato fuoco ad un arredo urbano". Nella segnalazione di un cittadino al nostro giornale questsa mattina, si legge: "Tanti anni fa i miei nonni costruirono la casa dove vivo in un paese ai primi sviluppi, le prime case sparse in mezzo ai campi, la gente si conosceva tutta, ci si viveva bene. Oggi in questo paese qualcuno che non ha niente di meglio da fare (banalmente dormire vista l'ora) dà fuoco alle panchine di un parco col rischio di incendiare i pini adiacenti. Io non mi sento sicuro in questo paese dove i miei nonni vivevano sereni".