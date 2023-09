Per superare indenni e con maggiore positività il rientro dalle vacanze estive, organizzare un nuovo viaggio può funzionare come un vero e proprio antistress: è per questo che Vueling, parte del gruppo IAG, suggerisce le 6 destinazioni più richieste in Italia e in Europa per settembre, per sopravvivere al back to work e concedersi ancora un po’ di relax.

Viaggi fine estate Italia: Firenze è la meta più ambita

Analizzando le richieste domestiche per le prossime fughe di fine estate, la compagnia spagnola ha decretato Firenze come la destinazione più scelta. I viaggiatori italiani amano particolarmente il capoluogo toscano, culla del Rinascimento italiano. Da Palazzo Vecchio al Campanile di Giotto, dagli Uffizi al Giardino di Boboli, è un vero e proprio museo a cielo aperto in cui perdersi e ritrovarsi.

Al secondo posto c’è Catania, alle pendici dell’Etna: una città dalla grande bellezza, Patrimonio dell’Umanità UNESCO per le imperdibili architetture barocche del centro storico. E dopo una passeggiata alla scoperta dei suoi monumenti e un assaggio della gastronomia locale, fusione di influenze siciliane, arabe e mediterranee, Catania è il punto di partenza ideale per esplorare la costa est della Sicilia, da Messina e Taormina a nord, a Siracusa e Noto a sud.

Infine, terzo gradino del podio per Bari: strategico crocevia sul Mediterraneo, la città pugliese vanta una lunga storia di influenze romane, bizantine e normanne, tuttora visibili in musei e monumenti. Tra gli incantevoli vicoli del centro storico, affascina per la sua storia ma anche per la ricca enogastronomia con piatti della tradizione da far venire l’acquolina in bocca. Ottima base strategica per un tuffo lungo la bellissima costa pugliese, spostandosi verso nord in direzione Gargano o verso sud per il Salento.

Viaggi fine estate all’estero



Spostando lo sguardo fuori dai confini nazionali, Vueling suggerisce le mete migliori per un weekend fuoriporta in Europa, tra le più apprezzate dai propri passeggeri.

Tra le città più gettonate tra gli italiani, emerge al primo posto la camaleontica Barcellona. La città spagnola sorprende sempre perché culla di un incredibile mix di arte, cultura e divertimento. Ideale per le sue temperature anche a settembre, Barcellona farà sentire l’irresistibile richiamo della beachlife di Barceloneta, della movida nei suoi quartieri più vivaci e della sua intramontabile storia passata e più recente. Imperdibile poi la festa di La Mercè, il 24 settembre, che celebra la patrona della città (Mare de Déu de la Mercè) con balli, musica e attività di cultura popolare.

Segue a ruota la capitale francese, con la sua eterna eleganza e la straordinaria ricchezza del suo patrimonio artistico e culturale. Città dallo charme unico, Parigi nasconde gemme preziose che a volte neppure gli abitanti conoscono. Infatti, oltre agli imperdibili must-see come la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, il Louvre o gli Champs-Elysées, la città offre molto di più, con i suoi vicoli segreti, angoli nascosti, parchi sconosciuti e strade sotterranee.

Infine, medaglia di bronzo per l’eclettica Londra, scelta dai Viaggiatori di Vueling a completamento del podio delle destinazioni ideali per settembre. Oltre alle più note icone di questa imprevedibile città, sempre in equilibrio tra tradizione e innovazione, Londra offre le giuste attrazioni per tutti i gusti. Per chi poi preferisse una vacanza più a ritmo slow, basterà spostarsi fuori città per godere delle romantiche atmosfere delle campagne inglesi.

Fonte: Vueling