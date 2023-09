Le vecchie divise da benzinaio diventano borse nel percorso green On the Route

Un progetto che nasce con la chiara filosofia della sostenibilità. Aquila Energie, azienda con sede a Firenze attiva nella rete di distribuzione carburanti in tutto il centro Italia, continua così nel suo percorso green, lanciando l’iniziativa “On the Route”.

Il progetto, ideato da Aquila Energie, è stato realizzato grazie al fattivo contributo di Borgo Solaio, realtà nata nel 2014 per mano di Sabrina Mattei che si basa sull’artigianato di eccellenza e che realizza prevalentemente borse da materiali di recupero. Grazie a questa iniziativa, le vecchie divise dei gestori dei distributori di Aquila Energie che altrimenti sarebbero state destinate al macero, sono state trasformate in una collezione di accessori artigianali unici, principalmente borse, grazie alle sapienti ed esperte mani di Sabrina Mattei, in pieno spirito di recupero e di economia circolare.

Il nome del progetto “On The Route – Viaggia, Vivi, Immagina” non è casuale: indica, infatti, sia la strada che percorrerà il viaggiatore a cui è dedicata la collezione, in un percorso ideale di scoperta e meraviglia, ma anche quella rotta, chiara e decisa, intrapresa da Aquila Energie in tema di responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità

Le borse e tutti i materiali prodotti attraverso questo progetto, saranno acquistabili direttamente dal sito di Aquila Energie.

Fonte: Aquila Energie