Borgo San Lorenzo capitale degli Alpini toscani

Sarà il tricolore a dare il benvenuto agli Alpini che l’8, il 9 e il 10 settembre saranno a Borgo San Lorenzo in occasione del Raduno degli Alpini Toscani.

“Saranno giorni all’insegna dei valori che contraddistinguono gli Alpini – afferma il Sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni –, per noi è un onore ospitare questo importante raduno e rendere omaggio a coloro che sempre sono in prima linea per aiutare chi ha bisogno. Per il Comune di Borgo San Lorenzo sono stati fondamentali in momenti difficili, ma lo sono in ogni paese e comunità che necessita di supporto. L’invito che faccio ai cittadini borghigiani è di partecipare a questa festa e di accogliere le penne nere addobbando balconi e finestre con il tricolore. All’ANA dico grazie per aver scelto la nostra città e Viva gli Alpini”.

Tutto è pronto per accogliere le centinaia di partecipanti che si ritroveranno venerdì, sabato e domenica prossimi a Borgo San Lorenzo.

Giorni intensi, tra momenti istituzionali, concerti e sfilate per le vie del paese.

Venerdì gli Alpini renderanno omaggio ai monumenti ai caduti dei Comuni del Mugello con la deposizione delle corone di alloro.

Sabato alle 15.30 la manifestazione entrerà nel vivo con l’accoglienza ufficiale nella Sala del Consiglio comunale di Borgo San Lorenzo, l’alzabandiera in piazza Dante e l’esibizione della Fanfara Alpina di Orzano e della Fanfara Alpina di Montegrappa che allieteranno anche la serata nei giardini di Piazza Dante. Nel pomeriggio, in ricordo di questo straordinario evento, sarà apposta una targa ricordo sull’edificio comunale. La serata, inizio 21.30, prevederà anche l’esibizione dei “Su insieme”, “La Martinella”, “congedati dell’Orobica” e “Alpino del Mugello” presso il Cinema Dona Bosco.

Domenica ritrovo alle 9 nell’area del Foro Boario da dove partirà la sfilata degli Alpini per le vie di Borgo San Lorenzo seguita dalla Santa Messa in Pieve.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa