Calenzano dei lettori: tutti gli ospiti

Fabio Genovesi, Nadia Terranova, Paolo Nori, Fumettibrutti e Annalisa Corrado. Saranno questi alcuni tra gli ospiti della 3/a edizione di Calenzano dei lettori, dodicesima tappa per il 2023 del festival La città dei lettori, evento diffuso che ogni anno catalizza in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano firmato Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Dal 7 al 9 settembre presso la Civica Biblioteca di Calenzano, Firenze (via della Conoscenza 11) presentazioni, talk, incontri con gli autori, reading, passeggiate letterarie e attività per i più piccoli con i protagonisti della letteratura contemporanea, e tra le novità il servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana mirato a potenziare l’inclusività di una selezione appuntamenti a cura di Associazione Comunico.

“Leggere cambia tutto”: questo il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccia a un percorso legato al tema della fiaba. Calenzano dei lettori gode del patrocinio di Ministero della Cultura, del patrocinio e sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Calenzano, in collaborazione con Civica Biblioteca di Calenzano (ingresso gratuito, info: www.lacittadeilettori.it).

Il programma si aprirà giovedì 7 settembre alle 18.00 con “Noi siamo fiabe”, letture liberamente ispirate alle “Fiabe Italiane” di Calvino a cura della compagnia teatrale Interazioni Elementari con la regia di Claudio Suzzi in collaborazione con l’istituto penale per i minorenni “G. Meucci” e l’ufficio Servizi Sociali Minorili di Firenze. Alle 19.00 “Match – Incontro tra generazioni”, originale sezione tematica del festival che propone confronti tra personalità del mondo culturale ispirati all’iconica trasmissione RAI condotta da Alberto Arbasino, guidata dello scrittore e saggista Luca Starita. In questo “episodio pilota” due generazioni di giornalisti – rappresentate da Fulvio Paloscia e Simone Alliva – discuteranno di scrittura e omosessualità. Conclusione della giornata alle 21.00 con Fabio Genovesi, che presenterà, insieme al giornalista Federico Vergari e accompagnato da un interprete in lingua dei segni, il nuovo romanzo “Oro puro” (Mondadori), narrazione inedita della navigazione di Colombo verso le Americhe per indagare l’insopprimibile, eterno istinto degli uomini a prendere, consumare e distruggere tutto, persino se stessi.

Si prosegue venerdì 8 settembre alle 17.00 con “Io leggo!”, progetto dedicato ai giovani lettori per coltivare in ragazzi e ragazze la passione per libri e storie che proporrà avventurose letture a cura dei librai Premio Andersen Farollo e Falpalà. Alle 18.00 l’autrice finalista al Premio Strega Nadia Terranova sarà protagonista di un reading dell’ultimo romanzo “Il cortile delle sette fate” (Guanda), una potente storia di libertà e incoraggiamento a non rinunciare mai alla propria essenza per omologarsi alla massa. Avanti alle 19.00 con Lorenzo Marone, che insieme alla giornalista Chiara Dino e accompagnato da un interprete in lingua dei segni racconterà al pubblico il suo ultimo romanzo “Le madri non dormono mai” (Einaudi).

Ultima giornata sabato 9 settembre: via già dal mattino alle 10.30 con “Paesaggi letterari”, il format di itinerari a piedi alla scoperta dei luoghi del festival a cura di Serena Jaff e Francesca Ciappi, con ritrovo alle 10.15 in via Saccardo 155 a Calenzano per una visita a Villa Carmine in compagnia del Prof. Carlo Sisi, presidente dell’Accademia di Belle arti di Firenze (obbligatoria la prenotazione gratuita a paesaggiletterari@lacittadeilettori.it). Alle 17.00 spazio a giovani lettrici e lettori con “Io leggo!”, storie divertenti per letture sorprendenti con Farollo e Falpalà; contemporaneamente per lettori adulti l’ingegnera, ecologista e attivista climatica Annalisa Corrado sarà al centro di un talk a partire dall’ultimo saggio “Nessi e connessi” (Il Saggiatore), scritto insieme a Rossella Murroni per sottolineare come le crisi che stiamo affrontando - da quella economica alla sanitaria, fino alla geopolitica, ambientale e climatica – siano indissolubilmente legate l’una all’altra. Alle 18.00 sarà il momento dell’intervento di Paolo Nori, una lectio che si articolerà a partire dal suo ultimo lavoro “Vi avverto che vivo per l’ultima volta. Noi e Anna Achmatova” (Mondadori), sulla vita e la storia della grande poeta russa. Conclusione alle 19.00 con Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, che presenterà in anteprima il graphic novel “La separazione del maschio”, che reinterpreta a fumetti l’omonimo romanzo di Francesco Piccolo in un percorso di introspezione sui temi della fedeltà, dell’amore, della famiglia e dei ruoli sociali. Per quest’ultimo incontro sarà presente il servizio di interpretariato in lingua dei segni.

Il percorso de La città dei lettori – partito il 25 maggio e già passato da Prato, Firenze a Villa Bardini, tradizionale fulcro e cuore della manifestazione, Poggibonsi (Si), San Miniato (Pi), Grosseto, Arezzo, Montaione (Fi), Villamagna (Pi), Monteriggioni (Si) e Vicchio (Fi) – continuerà per il terzo anno consecutivo a Bagno a Ripoli (Fi), dal 22 al 24 settembre, e per il secondo a Lucca, dal 30 settembre al 1 ottobre. Poi seconda edizione a Impruneta (Fi) dal 27 al 28 ottobre e prima a Cavriglia (AR) in date da destinarsi.

Otto le province toccate, per raggiungere un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana e ai Patti per la lettura delle città che hanno ricevuto il riconoscimento "Città che legge” del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Dice Irene Padovani, assessore alla Cultura del Comune di Calenzano: “Per il quarto anno Calenzano dei lettori porterà a CiviCa autori, romanzi, racconti e storie. Con grande piacere ospitiamo a Calenzano questa manifestazione di rilevanza nazionale, nella nostra biblioteca che dalla sua nascita è luogo di promozione attiva della lettura e della cultura. Saranno giorni di incontri, approfondimenti, dialogo, perché la lettura è apertura verso il mondo e verso gli altri. Leggere cambia tutto perché le storie hanno davvero il potere di cambiare il nostro sguardo e la nostra capacità di vedere la realtà che ci circonda”.

La città dei lettori è un progetto di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS.

Con il patrocinio di Ministero della Cultura, Polizia di Stato (nelle date fiorentine), Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze ed Estate Fiorentina (progetto cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020), Comune di Arezzo, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Calenzano, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Cavriglia, Comune di Grosseto, Comune di Impruneta, Comune di Lucca, Comune di Prato, Comune di Montaione, Comune di Montelupo Fiorentino, Comune di Monteriggioni, Comune di Piombino, Comune di Poggibonsi, Comune di Pontassieve, Comune di San Miniato, Comune di Vicchio, Comune di Volterra.

Con il supporto e la collaborazione di Unicoop Firenze, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Grosseto Cultura, Publiacqua, IED Firenze.

Con la collaborazione di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, Palazzo Pfanner, Arci Villamagna.

Con il supporto tecnico di Giunti al Punto librerie, Hotel Silla Firenze, Taxi Firenze 055 4390.

In partnership con Patto Regionale per la Lettura Toscana, Centro per il libro e la lettura, Città che legge, Biblioteche Comunali Fiorentine, Biblioteca Città di Arezzo, Biblioteca di Bagno a Ripoli, Biblioteca Civica di Calenzano, Biblioteca di Pontassieve, Biblioteca di Poggibonsi, Premio Strega, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Premio Italo Calvino, Premio Chianti, L’indice dei libri del mese, Accademia di Belle Arti di Firenze, Scuola Holden, Centro Pecci Prato, Scripta / En plain Air, Libreria Brac, SALE Sant’Ambrogio in festival, Teatro del Sale, Corri la Vita, Polo Culturale Le Clarisse, Proloco Grosseto, Testo [Come si diventa un libro], Libernauta, Jump, Ditta Artigianale, Fenysia Scuola di Linguaggi della Cultura, Associazione La scintilla, Associazione Interazioni Elementari, Libreria Farollo e Falpalà, La casa sull’albero, Libreria Lucca Sapiens, Libreria Liberocaos, Busajo ONLUS, Biro, Il Mignolo, Il Reporter, Lungarno.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.

Solo per gli appuntamenti del ciclo Paesaggi letterari è consigliata la prenotazione a: paesaggiletterari@lacittadeilettori.it

Per ulteriori informazioni www.lacittadeilettori.it

