Congresso Società Europea di Criminologia, a Firenze specialisti da tutto il mondo

Si parlerà di violenza di genere, violenza intrafamiliare, disagio giovanile nello specifico il bullismo, cyberbullismo, del nuovo reato di revenge porn introdotto con la c.d. Legge Codice Rosso del 2019 al XXIII Congresso della Società Europea di Criminologia che, con il coordinamento logistico della OIC Srl, si svolge da domani (mercoledì 6) fino a sabato 9 settembre al Palazzo dei Congressi, al Palazzo degli Affari e a Il Fuligno.

2500 gli specialisti attesi da tutto il mondo: un’adesione record mai vista in tanti anni di Congressi. La Società Europea di Criminologia è stata fondata nel 2000 con l’arduo obiettivo di riunire in Europa persone attivamente impegnate nella ricerca, nell'insegnamento e/o nella pratica nel campo della Criminologia. Ogni anno promuovere borse di studio, ricerca, istruzione e formazione criminologica per incoraggiare lo scambio e la cooperazione accademica, scientifica e pratica tra criminologi in Europa e altrove. Le menti più brillanti della criminologia nel panorama mondiale si confronteranno per discutere insieme e riflettere sui temi più importanti e attuali che attraggono oggi sempre più l’attenzione anche dell’opinione pubblica.

Fonte: Firenze Fiera - Ufficio stampa