Coniglio abbandonato in strada nella gabbietta, Lav Prato: "Autore venga identificato"

Dopo l'abbandono è stato ritrovato in strada nella zona industriale di Campi Bisenzio, chiuso nella sua gabbietta. Protagonista, suo malgrado, un coniglio nano che nei giorni scorsi è stato sequestrato dalla polizia municipale di Campi Bisenzio e affidato in custodia giudiziaria alla Lav di Prato. A trovare l'animale è stato un passante che ha avvertito la municipale. Nella gabbia erano presenti un abbeveratoio contenente acqua, cibo e la lettiera sporca.

Come dichiarato dalla Lav di Prato, è in aumento l'abbandono dei conigli, "pur rappresentando il terzo animale più diffuso nelle case degli italiani dopo il cane ed il gatto, non gode purtroppo di ugual considerazione - commenta il responsabile Cristiano Giannessi - possono essere acquistati come animali da compagnia al prezzo di poche decine di euro presso molti negozi di animali, sottovalutando spesso l'impegno che deriva dal loro accudimento". Il responsabile Lav Prato aggiunge: "Ci auguriamo che l'autore di questo gesto venga identificato, sperando anche che le telecamere presenti in zona possano aver registrato l'evento".