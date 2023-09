Cordone (Lega Fucecchio) contro la Taric: "Penalizza le utenze domestiche"

Marco Cordone, vicesegretario Provinciale di Firenze e Segretario Comunale della Lega a Fucecchio, interviene sulle problematiche inerenti alle perplessità dell'utenza sulle bollette Taric relative al primo semestre 2023.

"Da alcuni media locali e da molti utenti apprendiamo che vi sono notevoli perplessità in merito al ricevimento delle bollette Taric relative al primo semestre 2023 che stanno arrivando in questi giorni nelle case dei cittadini dei Comuni dell' Empolese Valdelsa. Bollette i cui importi, che non sono indolori, vengono calcolati con la Tariffa corrispettiva, o Taric, che conferma tutte le nostre perplessità, essendo la Tari con l'Iva".

"Questo sistema di calcolo della tariffa con la giunta dell' Iva - prosegue - penalizza molto le utenze domestiche. L'opinione pubblica deve sapere che la Lega, in Comuni come Fucecchio e Gambassi Terme, si è sempre opposta al regime della Taric, votando nei consigli Comunali sempre contro (a volte da sola) a tutte le delibere Comunali. Voglio ricordare inoltre il migliaio di firme raccolte in presenza contro la Taric. Avevamo visto giusto".

Fonte: Ufficio Stampa