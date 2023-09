Corri la Vita pronta a partire: si torna in centro storico a Firenze

Al via la corsa alla solidarietà: sono già disponibili le magliette della XXI edizione di Corri la Vita, che si svolgerà a Firenze domenica 24 settembre, sostenendo così la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura e alla prevenzione del tumore al seno.

Quest’anno, dopo una lunga assenza, l’arrivo della corsa tornerà ad essere nel centro storico di Firenze, in Piazza Signoria, dove si attenderà l’arrivo delle decine di migliaia di persone che aderiranno all’edizione 2023. Dopo la tradizionale partenza da piazzale Lincoln alle Cascine, i partecipanti taglieranno il traguardo proprio davanti a Palazzo Vecchio.

Con un’offerta minima di 10 euro, sarà possibile assicurarsi una delle 30.000 ambite magliette firmate da Ferragamo, tra i più importanti sostenitori dell’iniziativa. Il colore della maglia 2023 è burgundy (borgogna, bordeaux) e il suo packaging è totalmente bio-compostabile. Il testimonial grafico di questa edizione è il Marzocco di Donatello, simbolo della Repubblica Fiorentina e protettore della città, il cui scudo (raffigurato con il giglio rosso, emblema della città) è stato simbolicamente sostituito con la maglia 2023 di Corri la Vita.

Tra i nuovi testimonial anche Matteo Del Fante, AD di Poste, Claudio Cecchetto e la nazionale femminile di Volley.

Ecco i punti di distribuzione dove sarà possibile acquistare la maglia 2023 di CLV fino al 21 settembre

LILT Firenze Viale D. Giannotti, 23

Firenze Marathon Viale Fanti, 2

L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso, 69 A/B

Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi, 18

Universo Sport Via Masaccio, 201

Universo Sport Via Sandro Pertini, 36 / Viale Guidoni

Game 7 Athletics Piazza Duomo, 6/r

Game 7 Athletics / I Gigli Via San Quirico, 165

Mercato Centrale Piazza del Mercato Centrale, piano terra

LAST MINUTE*: sarà possibile ritirare le ultime magliette venerdì 22 e sabato 23 settembre dalle 10:00 alle 17:00 in Piazza della Repubblica nel gazebo appositamente allestito e domenica 24 settembre direttamente in piazza Vittorio Veneto dalle 8.00 fino alla partenza dell’evento.

Per chi vorrà aiutare il progetto Corri la Vita ma non potrà recarsi presso uno dei punti di distribuzione, la maglietta* ufficiale verrà recapitata gratuitamente in tutta Italia grazie a BRT Corriere Espresso dal 1 al 24 settembre: sarà sufficiente effettuare una donazione minima di 10 euro direttamente sul sito www.corrilavita.it.

* le magliette saranno distribuite fino ad esaurimento scorte.