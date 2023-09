Danneggia auto parcheggiate a Montecatini, poi minaccia dei passanti: denunciato

Dopo i fatti dello scorso 21 agosto a Montecatini, è stato identificato e denunciato l'autore dei danneggiamenti alle auto e delle tentate minacce nei confronti di alcuni giovani. Si tratta di un cittadino italiano di 42 anni che si trovava nella città in provincia di Pistoia, ospite di un albergo per motivi di lavoro. In seguito ai danneggiamenti, avvenuti nella notte, il commissariato di Montecatini Terme aveva immediatamente attivato le indagini.

Tramite le immagini delle telecamere e alcuni testimoni è stato accertato che l'indagato, probabilmente in stato di ebbrezza, si trovava a piedi con altre due persone con le quali poi avrebbe litigato. In seguito si sarebbe scagliato contro una vetrina di un esercizio commerciale e contro due auto parcheggiate, rompendo gli specchietti retrovisori. Stessa fine per un cestino della spazzatura, divelto e lanciato in mezzo alla strada. Le due persone che erano in sua compagnia avrebbero cercato in tutti i modi di bloccarlo, ma non riuscendoci si sono allontanate. Il 42enne a torso nudo si sarebbe poi rivolto con una bottiglia rotta verso alcuni giovani, i quali hanno subito lasciato il luogo. L'episodio finale è la rottura dello specchietto di una terza auto, in viale IV Novembre, dove a quel punto altri ragazzi sono intervenuti riuscendo a fermare l'indagato che poi è tornato nell'albergo dove era ospitato.

Appreso l'accaduto il titolare della ditta dove l'autore dei fatti lavorava, ha preso provvedimenti nei suoi confronti, intimandogli di lasciare il posto di lavoro già il giorno successivo. I proprietari di due auto hanno sporto querela per il danneggiamento subito. Sono ancora in corso le indagini volte ad identificare i giovani minacciati con la bottiglia e che volontariamente si sono allontanati.