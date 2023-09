Festa del Crocifisso a San Vincenzo a Torri: gli eventi

Festa del Crocifisso 2023 a San Vincenzo a Torri, da venerdì 8 a domenica 10 settembre, organizzata dalla Proloco San Vincenzo a Torri e Colline Scandiccesi con il patrocinio del Comune di Scandicci.

Venerdì alla Pieve di San Vincenzo a Torri dalle 16 celebrazioni religiose, mentre alle 21.15 le testimonianze dei giovani che hanno partecipato all’incontro con Papa Francesco in occasione della Gmg di Lisbona.

Sabato 9 settembre alle 9 al Campo sportivo Remo Brogelli il torneo “Calcio per tutti”; alle 11 in via Empolese corteo storico con banda; alle 11,30 nel piazzale della chiesa “La leggenda di Castruccio” secondo Alessandro Calonaci; alle 12 premiazione torneo e street food; alle 15 il Palio Geppetto (premiazione alle 18).

Domenica 10 settembre dalle 9.30 alle 12 a cura dell’Humanitas di San Vincenzo la misurazione dei parametri vitali; alle 11 Messa; alle 13 pranzo al circolo Mcl (su prenotazione).

Alle 18 alle Pieve di San Vincenzo a Torri, per PievInCanto, il Concerto dell’orchestra giovanile Accademia Musicale di Firenze e Scuola di Musica di Scandicci; dirige Janet Zadow.

Il concerto di PievInCanto è organizzato con il sostegno del Comune di Scandicci nell’ambito del programma Open City Scandicci Estate 2023.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa