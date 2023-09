Festa Metropolitana dello Sport: "Una camminata per tutti" a Scandicci

“Una camminata per tutti”, nella mattina di domenica 10 settembre a piedi fino in collina (o visita della Scuola Cani Guida) nell’ambito della Festa Metropolitana dello Sport.

“Una camminata per tutti” domenica 10 settembre con partenza alle 9,30 dal Castello dell’Acciaiolo (via Pantin), nell’ambito della Festa Metropolitana dello Sport organizzata il 9 e il 10.9 da Comune di Scandicci, Città Metropolitana di Firenze, Uisp Sportpertutti delegazione Scandicci Firenze, e l’impegno delle associazioni sportive di Scandicci.

Dopo la partenza i partecipanti proseguono per via Don Perosi e via della Costituzione fino all’arrivo in via dei Ciliegi, dove è possibile scegliere tra due attività: per chi decide di fermarsi, visita alla Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi, straordinariamente aperta per l’occasione; per chi decide di continuare il percorso, invece, camminata di gruppo passando da Vingone e sopra le Colline di Scandicci, per poi tornare al Castello dell’Acciaiolo.

Informazioni direttamente allo stand Uisp della Festa dello Sport nel pomeriggio di sabato 9 settembre, oppure al 3388659321.

