Filippo Magli re del Belgio, super accoglienza per il ciclista a Fibbiana

Grande festa a Montelupo per il ritorno di Filippo Magli, il ciclista di Fibbiana che in Belgio, nella Muur Classic Geraardsbergen, ha conquistato la sua prima vittoria da professionista. Ad accogliere il ciclista nella frazione, insieme alla famiglia e ai tanti concittadini estimatori, il sindaco Paolo Masetti e il vice sindaco Simone Londi. Il primo successo del 24enne atleta – al termine di corsa lunga 177 chilometri – è arrivato dopo alcune incoraggianti prestazioni, tra cui il quarto posto nel Campionato Italiano in linea. Comunque per Magli non è il momento di cullarsi sugli allori perché le prossime gare sono vicinissime: il 13 e 14 settembre sono in programma il Giro della Toscana a Pontedera e la Coppa Sabatini a Peccioli.

"E’ stato difficile vincere, lo sprint negli ultimi 300 metri con il britannico Harry Birchill e l’olandese Peter Schulting è stato combattuto e incerto fino sulla linea di arrivo, ma alla fine sono riuscito a tagliare per primo la linea del traguardo" ha affermato Filippo sulle pagine de La Nazione, dopo essere sceso dall’ammiraglia della Green Project-Bardiani CSF-Faizanè. Il 24enne ha poi aggiunto di essere molto felice per aver dato ai suoi ammiratori di Montelupo una bella soddisfazione.