Gli ingegneri calciatori di Firenze in finale a Catania

In rigorosa maglia “viola” la squadra dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze si presenta alle fasi finali del XXX Campionato nazionale di calcio Ordini degli Ingegneri d’Italia. Il torneo si svolgerà da giovedì 7 a domenica 10 settembre a Catania.

“La nostra è una compagine molto agguerrita, un mix di 20 giocatori giovani e altri di esperienza sotto la guida di mister Capasso - dicono Francesco Bigi, responsabile della squadra di calcio dell’Ordine, e Vieri Gonnelli, consigliere giocatore - Speriamo di confermare se non migliorare quanto fatto negli anni precedenti. La squadra ha passato il girone eliminatorio da prima classificata, benché si trovasse di fronte la fortissima squadra di Bergamo campione in carica. E’ un’occasione unica per coltivare i rapporti all’interno dell’Ordine, fare gruppo, è proprio il caso di dire fare ‘squadra’, conoscerci meglio in un’atmosfera più rilassata. La finalità aggregativa è, infatti, quella principale del torneo”.

“L’Ordine degli Ingegneri di Firenze ringrazia gli sponsors Laboratorio Sigma e Edile Aurora Sas, che hanno favorito e permesso l’approdo della squadra al torneo” sottolineano Bigi e Gonnelli

Fonte: Ufficio stampa