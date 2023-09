Gli uccelli migratori arrivano ad Arnovecchio, visita organizzata per settembre

Binocolo alla mano e scarpe comode, ad Arnovecchio nel mese di settembre “È tempo di migrare”: questo sarà il tema di una piccola esplorazione di fine estate alla scoperta delle presenze di stagione nell’oasi naturale protetta a due passi dal centro di Empoli. L’appuntamento con la natura è per domenica 17 settembre 2023, alle 9: l'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuare al Centro R.D.P. Padule di Fucecchio via mail all'indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it , indicando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

La visita, adatta a tutti, non presenta alcuna difficoltà e permetterà di osservare gli uccelli acquatici che passeranno i mesi invernali nelle nostre zone umide, come i germani reali e altre anatre di superficie, ma anche tuffatrici come il moriglione e la rara moretta tabaccata. Queste specie si uniscono ad altri acquatici, come lo svasso maggiore che proprio in questo periodo sta completando l’allevamento dei giovani, ormai quasi indipendenti, un 'percorso' che ha impegnato la coppia di Arnovecchio per tutti i mesi estivi. Sul lago sono inoltre ancora molte le libellule e le damigelle presenti, con i lepidotteri invece protagonisti nella vegetazione spontanea e nel “giardino delle farfalle”, con piante che forniscono nettare agli adulti e altre che assicurano nutrimento ai bruchi.

Nel mese di settembre l'area naturale protetta di Arnovecchio è sempre aperta il sabato pomeriggio, dalle 16 alle 19 e la domenica mattina, dalle 9 alle 12, con accesso libero. Per informazioni, contattare il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, al numero telefonico 0573 84540 oppure inviando una email all’indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it.

