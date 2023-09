Il raduno più bello del mondo a Le Botteghe, attese 200 auto e moto d'epoca

Viene chiamato, tra l'orgoglio e l'ironia, 'Il raduno più bello del mondo' e a Le Botteghe (Fucecchio) il prossimo sabato 9 settembre sono attese a partire dal primo pomeriggio 200 tra auto e moto d'epoca. E’ prevista la partecipazione di numerosi club di grande prestigio tra i quali: Camet, Club Montalbano, Auto storiche di Toscana, Ruote classiche di Toscana, Club auto storiche Valdelsa, Club automobilistico La Gherardesca, Casf auto storiche Firenze, Ferraristi Toscani, Moto club Guzzi Empoli, Vespa club S. Miniato.

L'evento partirà alle 14.30 con il ritrovo dei mezzi e l'esposizione, dalle 17.30 ci sarà il giro panoramico di 40 km. E' stata data grandissima attenzione all’organizzazione e alla scelta del giro panoramico che si svolgerà sulle colline di San Baronto, Vinci e Cerreto Guidi per un totale di 40 km. Saranno impiegati stewart per ogni incrocio per il passaggio del serpentone in sicurezza. Ci sarà una sosta aperitivo sul belvedere di Poggio Tempesti (Cerreto Guidi) per ammirare il tramonto sul Padule di Fucecchio.

L’evento si concluderà con la tradizionale cena conviviale nel contesto della Sagra del Galletto presso i locali del Circolo Arci de Le Botteghe. Nell’occasione saranno premiati alcuni collezionisti.

L'evento nasce con la collaborazione del Movimento Shalom per raccogliere fondi per iniziative benefiche per il Burkina Faso e non solo.