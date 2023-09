Dal corto circuito prende fuoco telo sul cantiere del condominio, due feriti a Empoli

Tanta paura ma il coraggio di un gruppo di condomini ha evitato il peggio a Serravalle, quartiere residenziale di Empoli. Nella serata di oggi, martedì 5 settembre, è scoppiato un incendio in via Reno, in un palazzo dove sono presenti delle impalcature. Sono ancora da capire le cause del rogo ma pare che sia dovuto tutto a un corto circuito.

Le fiamme hanno preso i teli dell'impalcatura e si sono alzate nel buio della notte empolese, mettendo paura a un quartiere popoloso come Serravalle. Alcuni condomini, a loro modo eroici, hanno affrontato le fiamme a secchiate il rogo che si stava facendo ancor più pauroso. Sul posto poi sono intervenuti i vigili del fuoco da Empoli, Petrazzi e Firenze-Ovest per 'chiudere la pratica'. Alcuni residenti hanno riferito di aver sentito due botti molto forti poco dopo le 21.30.

Tanta la paura, come detto, e due feriti non gravi. Presente anche la polizia assieme a un'automedica e a un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Empoli.