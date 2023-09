Incontro a Palazzo Vecchio in memoria di Michela Murgia

"Battaglie e parole per sconfiggere l’odio – in memoria di Michela Murgia". Si intitola così l'incontro organizzato dall’assessorato alla memoria e legalità che si terrà in Sala Macconi (primo piano Palazzo Vecchio) giovedì 7 settembre alle 17, per ricordare la scrittrice morta lo scorso 10 agosto. All’iniziativa interverranno l’avvocata Cathy La Torre che, da blogger e attivista, racconterà le loro battaglie, l'amicizia con Michela Murgia e l'impegno civile condiviso, e Lorenzo Terenzi, il marito di Michela, attore fiorentino, che leggerà dei brani tratti dalle sue opere. Introduce l'assessora Maria Federica Giuliani.

"A un mese dalla morte siamo onorati di poter rendere omaggio a Palazzo Vecchio – ha sottolineato l'assessora Giuliani - a una persona così forte che ha segnato la coscienza di tutti, prima con i suoi libri e poi con il modo di vivere il tempo che le rimaneva. Una donna forte, una scrittrice e che sapeva usare bene la penna, una storia umana collettiva con cui ci ha reso partecipi dei temi che stavano a cuore a tutti noi e sono parte importante della vita".

