La Toscana nella Silicon Valley, un avamposto per le startup di zona

Sostenere e promuovere le start up e le iniziative imprenditoriali toscane più innovative nel cuore della Silicon Valley, centro dell’ecosistema globale delle imprese high tech. È lo scopo di ‘Casa Toscana’, outpost desk finanziato dal Consiglio regionale della Toscana, che sarà inaugurato a San Francisco il 7 settembre dal presidente Antonio Mazzeo e dai due vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci, che saranno in missione nella città californiana a partire da oggi (martedì 5 settembre).

L’avamposto del sistema toscano sarà situato presso INNOVIT, l'Hub di Innovazione promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’Ambasciata d’Italia a Washington e il Consolato Generale a San Francisco, gestito con il sostegno dell’Istituto Commercio Estero e dell’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco.

Un’iniziativa strategica del Governo per creare occasioni di crescita per l’innovazione italiana, promuovere i brand nazionali e le attività delle istituzioni che la Toscana ha saputo cogliere prima tra le Regioni.

Nel corso della missione, la delegazione del Consiglio regionale sarà impegnata in una serie di incontri istituzionali e con soggetti economici e imprenditoriali della zona finalizzati sia a creare ulteriori opportunità per le imprese toscane in California sia a far conoscere agli investitori esteri le opportunità rappresentate dalla nostra regione.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa