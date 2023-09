Lavoro nel settore legno, incontro sul progetto VITE a Vicopisano

Una parte importante degli investimenti del PNRR in Toscana è stata destinata alla formazione professionale (programma GOL) per creare nuova forza lavoro e rispondere alle esigenze di alcuni settori strategici come l'edilizia e la lavorazione del legno. Obiettivo del progetto VITE (Verso l'Innovazione delle Tecniche Edilizie) è l’inserimento lavorativo di persone giovani e meno giovani attraverso corsi di formazione di riqualificazione professionale, in modo da andare a migliorare la competitività dell'intero indotto: creando così nuove opportunità di lavoro e di crescita economica.

In particolare la falegnameria è un settore con molte possibilità d’inserimento che spaziano dall'arredamento per interni alla realizzazione di componentistica e arredi per la nautica. E proprio per questo l'evento è stato pensato in collaborazione con il Comune di Vicopisano dove insiste un’importante filiera di imprese che da decenni opera in ambito edilizio e legno-arredo, sia per il sistema casa che per il sistema nautico.

In particolare si tratta di corsi teorico-pratici che partiranno nelle prossime settimane e che si svolgeranno prevalentemente in laboratorio, spaziando dalla lavorazione dei materiali lignei alle lavorazioni di doratura e decorazione, ma anche alle tecniche di intaglio, tarsie lignee e di tornitura fino all’applicazione di software informatici per la costruzione di disegni 3D. I corsi si svolgeranno a Pisa ed è in corso il reclutamento tramite i Centri per l’impiego e le agenzie per il lavoro inserite nel programma GOL.

All’incontro “PNRR, opportunità per il settore legno. Tra formazione e lavoro” del 6 settembre ore 11, a Vicopisano al Polo Generazioni (via dei Mezzi 8) interverranno:

il Sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, la Presidente di Aforisma Grazia Ambrosino, il Quality e safety system manager di Yachtline 1618 Spa Simone Lucchesi e l’Assessora della Regione Toscana per l'Istruzione e la Formazione professionale Alessandra Nardini. L’occasione servirà per mettere a fuoco le specifiche dell’offerta formativa del catalogo VITE in relazione alle numerose opportunità di inserimento del settore.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

Il Catalogo Vite è realizzato da Società Cooperativa Aforisma Impresa sociale, in partenariato con Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa, Industria Servizi Formazione SrL e C.T.P. della Toscana.

Dichiarazione Grazia Ambrosino, Presidente Agenzia formativa Aforisma:

«Sia nella declinazione Legno-mobilio che in quella dedicata alle Costruzioni, VITE è un progetto fortemente concertato con il territorio e voluto dal sistema produttivo a fini occupazionali. Si rivolge a persone disoccupate e contrariamente a quanto si pensa è rivolto anche ad un pubblico femminile: l'attuale strumentazione tecnologica non rende infatti necessaria una particolare forza fisica, mentre stanno diventando sempre più importanti insegnamenti come l'arredo, l'ergonomia degli spazi, la scelta dei materiali, il restauro o il riciclo, tutti aspetti che rispondo certamente anche ad attitudini femminili».

Dichiarazione del Sindaco Matteo Ferrucci:

«Siamo molto contenti, lo dico a nome dell'Amministrazione, che si sia riusciti a realizzare, in tempi brevi, questo fondamentale progetto che interpreta in modo perfetto le esigenze del nostro settore produttivo. Occorre dare risposte concrete al settore legno, in particolare della nautica, abbiamo veramente bisogno di nuove professionalità, opportunamente formate.”