Morto travolto dai pannelli di cartongesso, aperto fascicolo per il piccolo di 17 mesi

Procedono le indagini sulla morte del piccolo di 17 mesi morto in casa a Montemurlo travolto da dei pannelli di cartongesso lasciati appoggiati in vista di alcuni lavori all'interno dell'abitazione. La procura pratese ha aperto un fascicolo d'indagine senza ipotesi di reato e senza indagati. Si cercherà di chiarire le eventuali responsabilità a fronte di questo tragico fatto. La procura ha anche disposto l'autopsia sulla salma del piccolo. Nella giornata di ieri il Comune di Montemurlo, in segno di lutto, ha disposto l'annullamento di tutti gli eventi culturali in vista in questi giorni.