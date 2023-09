Morto in mare per salvare due persone, nel giorno del compleanno una mostra per ricordare Fabio Sequi

Avrebbe compiuto 36 anni il 10 settembre Fabio Sequi, il giovane grassinese scomparso il 6 agosto a San Vincenzo per salvare due persone dal mare in burrasca. Per ricordarlo, nel giorno del suo compleanno e a poco più di un mese dalla tragedia, la famiglia e gli amici hanno scelto di ricorrere alla sua arte e ai suoi dipinti, che per Fabio, giovane creativo impiegato in un’azienda di moda, rappresentavano più che una semplice passione.

Domenica 10 settembre le sue opere saranno esposte in palazzo comunale a Bagno a Ripoli, nella sala consiliare “Falcone e Borsellino” (piazza della Vittoria 1). La mostra, realizzata grazie al gruppo di amici in collaborazione con l’amministrazione comunale, si intitola “Un sogno per domani”. Le opere saranno visitabili dalle ore 17 alle ore 20. Accanto alla famiglia e agli amici di Fabio saranno presenti anche il sindaco, la giunta e il presidente del Consiglio comunale.