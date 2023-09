Novantenne chiede aiuto nella notte, poliziotti si arrampicano per soccorrerla in casa

La scorsa notte la polizia di Firenze è intervenuta in soccorso di un’anziana signora in zona Isolotto.

Una donna quasi centenaria che verosimilmente non si era sentita bene e che trovandosi sola in casa avrebbe iniziato, intorno alle 03.00, a gridare per attirare l’attenzione dei vicini.

All’appello hanno subito risposto i residenti della zona che svegliati nel cuore della notte dalle grida d’aiuto non hanno esitato a chiamare i soccorsi.

Le volanti di via Zara sono subito intervenute individuando l’appartamento in questione.

Vista l’apparente situazione d’emergenza, gli agenti non hanno esitato ad arrampicarsi lungo un’impalcatura presente casualmente fuori dall’abitazione per raggiungere nel più breve tempo possibile la finestra della donna.

Quest’ultima alla vista dei poliziotti si è subito tranquillizzata dando modo loro di entrare e di verificare la situazione.

Nel frattempo, allertati dal 112 Nue, sono arrivati anche Vigili del Fuoco e i medici del 118 che hanno verificato le condizioni di salute dell’anziana, quest’ultima affidata infine alle cure dei parenti.