Debutta il nido d'infanzia al Malmantile: nuova struttura per 10 ospiti

I primi ingressi saranno domani 6 settembre, quando aprirà le porte ai piccoli utenti il nuovo nido di Malmantile in via Lorenzo Lippi. Un progetto pensato dall’amministrazione comunale per venire incontro ai bisogni della frazione che fino ad oggi non aveva un nido d’infanzia. Con questa nuova struttura diventano così’ 5 i nidi sul territorio comunale, incrementando anche i poli 0-6 ( insieme ai plessi Carcheri, Caci e Immacolata) in quanto il nido si trova all’interno dell'edificio che ospita la scuola d’infanzia di Malmantile garantendo così una continuità educativa e un’educazione e didattica integrata.

Il nido avrà 10 posti disponibili, si compone di due grandi stanze, con nuovi bagni e spogliatoi, nuovi materiali e arredi e un giardino esterno dedicato.

“Questo progetto – ha spiegato il sindaco Angela Bagni- risponde a una precisa volontà dell’amministrazione comunale che ha pensato di ridistribuire gli spazi e i posti dei nidi comunali riuscendo così a creare questo nuovo servizio che viene incontro ai bisogni e alle esigenze della frazione di Malmantile sempre più in crescita e sviluppo. Con il nuovo nido sottolineiamo come la scuola sia ancora una volta al centro delle nostre politiche: oltre agli investimenti per l’efficientamento energetico degli edifici ricordiamo i finanziamenti che abbiamo ottenuto tramite bandi PNRR, che ci permetteranno di realizzare una nuova mensa e due nuove scuole 0-3, e la decisione di affidare il Global Service sulle manutenzioni scolastiche a Consiag Servizi Comuni per migliorare la vivibilità e il decoro degli edifici”.

“Il nuovo nido e conseguentemente l’aumento dei poli 0-6 anni a Lastra a Signa è una notizia importantissima – ha commentato la dirigente dell'istituto comprensivo Eleonora Marchionni- non solo per l’assetto organizzativo ma anche per il miglioramento della qualità della didattica offerta: i bambini potranno così contare, in queste strutture, su un percorso formativo unitario. Un grande valore aggiunto quindi per tutta la comunità e che premia il lavoro di sinergia fra ente locale e istituzione scolastica”.

L’amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia pubblica per inaugurare la nuova struttura che si terrà mercoledì 13 settembre alle 17.30 presso i locali del nido di Malmantile in cui interverranno il sindaco Angela Bagni, presente insieme alla giunta comunale, e la dirigente Eleonora Marchionni.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa