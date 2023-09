Origine della via Lattea, finanziamento da 1,5 milioni di euro per una ricercatrice UniFi

Ása Skúladóttir, ricercatrice presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Firenze, ha vinto uno Starting Grant dell’European Research Council (ERC), pari a 1,5 milioni di euro, per un progetto di ricerca che studia l’origine della Via Lattea e dei suoi elementi chimici.

Il prestigioso finanziamento europeo, che premia ricercatrici e ricercatori protagonisti a livello internazionale di indagini innovative, supporterà “TREASURES: Digging into Dwarf Galaxies”, progetto che utilizzerà nuovi dati relativi alle galassie nane che circondano la Via Lattea per cercare la risposta a interrogativi fondamentali, come le proprietà delle prime stelle dell’Universo o la creazione e la distribuzione nel cosmo di elementi come il carbonio, il ferro e l’oro.

“Come tutte le galassie più grandi, l'attuale Via Lattea si è formata attraverso una sequenza di fusioni di galassie nane più piccole nel corso della sua vita – spiega la ricercatrice -. Intorno alla nostra galassia ci sono ora dozzine di galassie nane conosciute e le così dette «correnti stellari», cioè flussi di stelle che pensiamo siano associate a vecchie galassie nane distrutte durante la loro interazione con la Via Lattea”.

TREASURES potrà avvalersi dei risultati di altre due importanti investigazioni: la missione spaziale Gaia che, promossa dall’Agenzia Spaziale Europea, è in grado di ottenere spettri di alta qualità delle singole stelle, e la ricerca 4DWARFS, diretta dalla stessa Ása Skúladóttir, che utilizzerà il nuovo potentissimo spettrografo 4MOST posizionato sul più grande telescopio al mondo, VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy), situato nell’osservatorio del Paranal in Cile. Il progetto 4DWARFS nel periodo temporale 2024-2029 raccoglierà i dati delle galassie nane e delle correnti stellari conosciute del cielo meridionale. “I dati – spiega ancora Ása – offriranno anche l’opportunità di investigare la formazione gerarchica della Via Lattea e di fornire la panoramica più completa dell’evoluzione delle galassie nane, ricostruendo le loro storie: dalla formazione alla disgregazione”.

Ása Skúladóttir viene dall’Islanda. Dopo studi in Danimarca e in Olanda, ha fatto ricerca in Germania presso il Max Planck Institute for Astronomy di Heidelberg. Nel 2019 è venuta a Firenze dove fa parte del team guidato da Stefania Salvadori, docente Unifi a sua volta vincitrice nel 2018 di uno Starting Grant dell’European Research Council (ERC) per il progetto NEFERTITI sull’origine delle prime stelle e delle prime galassie.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa