Perseguita e picchia la moglie: denunciato a Cortona

A Cortona, verso le 4 di questa mattina a seguito intervento di una pattuglia dei carabinieri di Arezzo per una lite in famiglia, i militari hanno denunciato un cittadino straniero perché ritenuto responsabile della ipotesi di reato di atti persecutori. I carabinieri sono intervenuti su richiesta di una donna in fase di separazione con il proprio ex marito convivente, che ha riferito di essere stata picchiata da lui a seguito di una futile discussione.

L’ex marito, al momento dell'arrivo dei carabinieri, non era presente in casa poiché, ha dichiarato l'ex moglie, si era allontanato a bordo di un furgone bianco.

La donna ha aggiunto che il suo ex marito era dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti e che presumibilmente si era allontanato dalla abitazione portando con sé della droga.

I carabinieri, nel lasciare l'abitazione, all'interno della proprietà privata degli ex coniugi, hanno rinvenuto vicino ad una pianta ornamentale una bustina in "cellophane" contenente 40 grammi di hashish e un bilancino di precisione. La merce è stata sequestrata.

Le indagini sono in corso.