Promozione salute sul lavoro, dieci posti in master a Pisa per il personale Asl

La promozione della salute nei luoghi di lavoro passa anche dalle aule universitarie. La Regione Toscana, che dal 2016 è al lavoro su questo fronte, ha siglato un accordo di collaborazione con l’Università di Pisa con cui sosterrà nell’anno accademico 2023-2024 un master di primo livello dedicato alla creazione di competenze del personale delle tre aziende Usl toscane (Asl Toscana Centro, Nord Ovest e Sud Est). Il master tratterà i temi della pianificazione, gestione e valutazione delle azioni più opportune per promuovere la salute nei luoghi di lavoro in linea con il programma regionale Whp (Work Health Promotion). Dieci posti saranno riservati al personale sanitario delle tre Asl toscane, a cui la Regione pagherà il master: 25 mila euro le risorse stanziate.

“Con la firma di questo accordo - afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - diamo piena attuazione al programma regionale. Le nuove competenze che il personale delle Asl acquisirà al termine del master permetteranno di rafforzare l’intervento pubblico nella diffusione della cultura della tutela della salute dei lavoratori e della loro rete sociale, oltre a saldare ulteriormente il rapporto tra aziende private, amministrazioni pubbliche che aderiscono al programma e Asl stesse”.

“Si tratta di un investimento strategico che riteniamo prioritario per permettere al personale sanitario di acquisire ulteriori competenze per sensibilizzare imprese ed enti pubblici e privati toscani che vorranno aderire al programma regionale sulla prevenzione di rischi per la salute e all’adozione di corretti comportamenti idonei a produrre salute e benessere nei luoghi di lavoro” commenta l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini.

“La promozione della salute nei luoghi di lavoro rappresenta oggi uno degli orizzonti più avanzati della prevenzione in ambito occupazionale. Mira alla responsabilizzazione individuale verso l’adozione di corretti stili di vita, con impatto positivo sulla salute e sul benessere lavorativo.” spiega il direttore del Master, docente di Medicina del lavoro dell’Università di Pisa Rudy Foddis.

Il programma regionale della promozione della salute nei luoghi di lavoro prevede diverse linee di intervento: dalla promozione dell’attività fisica ed una corretta alimentazione al contrasto al fumo da tabacco, dalla promozione della sicurezza stradale ed una mobilità sostenibile al contrasto al consumo dannoso di alcol e alle altre dipendenze, fino alla promozione del benessere lavorativo, della conciliazione vita-lavoro e pure le vaccinazioni, la partecipazione agli screening oncologici e la tutela di ambiente e risorse.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa