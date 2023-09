Pronto soccorso pediatrico in Senegal senza defibrillatore: da Firenze la raccolta fondi

"Ciao, siamo Marta e Giulia, due medici specializzandi in Pediatria presso l'Università di Firenze. Da circa 3 mesi siamo a Dakar, in Senegal, presso l'Ospedale Pediatrico Albert Royer, dove lavoriamo principalmente in pronto soccorso".

Scrivono così le due ragazze su GoFundMe dove hanno appena lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare all’Ospedale.

"Questo pronto soccorso riceve ogni giorno almeno 200 bambini, molti dei quali vi arrivano in condizioni ormai gravi. Gli arresti cardio-respiratori sono molto frequenti, addirittura quotidiani. Purtroppo l'ospedale non ha al momento defibrillatori, né in pronto soccorso, né in rianimazione, quindi, nonostante la bravura del personale medico e infermieristico i decessi sono all'ordine del giorno - spiegano le specializzande - Vorremmo aiutare i nostri colleghi, e soprattutto questi bambini, ad avere una speranza in più".

La solidarietà per questa iniziativa non si è fatta attendere e in pochi giorni sono stati già donati circa 7.900 euro. Qui la campagna