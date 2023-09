Riqualificazione piazza Cavour, a Scandicci il cantiere raddoppia

Raddoppio del cantiere per la riqualificazione di piazza Cavour dai primi giorni di settembre 2023. A Scandicci, dopo la conclusione dei sottoservizi e la realizzazione del fondo nell’area del giardino a fine agosto (propedeutica alla nuova pavimentazione che sarà posata nelle prossime settimane), sono iniziati i lavori per l’intervento sul lato di via Ponte a Greve per il riordino della sosta e della viabilità, con l’obiettivo di aumentare al massimo la tutela di chi si muove a piedi.

Intanto si è tenuto un sopralluogo del Comando di Polizia Municipale finalizzato alla definizione delle soluzioni per realizzare l’attraversamento pedonale verso la scuola Pertini, con soluzioni che garantiscano al massimo la sicurezza.

Per far fronte alla riduzione temporanea della sosta dovuta ai cantieri, è confermata per il periodo dei lavori l’interruzione del supporto della Polizia Municipale al servizio di spazzamento strade, con la conseguente sospensione delle contravvenzioni per pulizia strade nella zona interessata dai lavori (il servizio di Alia è in ogni caso sempre garantito, pertanto l’invito è a spostare ugualmente le auto in sosta ogni volta in cui sia possibile).

“Finalmente i lavori per la riqualificazione di piazza Cavour entrano nel vivo, è un momento importante perché presto è prevista la restituzione alla città di uno spazio pubblico di San Giusto rinnovato, più bello, più accogliente, atteso da tutti noi – dice l’assessore alle Opere pubbliche e Vicesindaco Andrea Giorgi – questa fase porta inevitabilmente con sé alcuni disagi per chi vive e per chi lavora nella zona, per mitigare i quali siamo impegnati con il massimo della vicinanza ai cittadini e agli imprenditori. A fine lavori sarà aumentata la superficie pedonale e migliorata la qualità del luogo; a tempo stesso andiamo a riorganizzare l’assetto della viabilità di tutta l’area che va dall’incrocio con via Ballerini a via Neruda, migliorando l’accessibilità attorno e all’ingresso della scuola primaria Pertini, aumentiamo ancora di più la sicurezza dei pedoni con i nuovi attraversamenti rialzati, e il decoro urbano con i nuovi cassonetti interrati”.

Al termine dell’intervento di riqualificazione la piazza sarà interamente pedonale, dall’area verde sino al fronte dei condomini e delle attività commerciali, grazie all’eliminazione del tratto di strada presente in precedenza; con i lavori vengono realizzati il rifacimento dello spazio di verde pubblico con la piantumazione di nuovi alberi, un miglioramento della viabilità e dell’assetto della sosta, l’installazione di una batteria di cassonetti interrati, l’allargamento dei marciapiedi anche davanti alla scuola primaria Pertini, la realizzazione di tre attraversamenti rialzati, una nuova pavimentazione dell’area del giardino e di quella pedonale in generale, nuove panchine e il rinnovo dell’impianto di illuminazione pubblica. L’investimento fissato da quadro economico di 730.030 euro.

Nello specifico gli interventi fissati dal progetto di riqualificazione sono i seguenti: sistemazione dell’intersezione tra le vie Ponte a Greve, Barducci e Ballerini; eliminazione della viabilità esistente tra le aree a verde ed i civici da 8 a 16 di pazza Cavour, con la realizzazione di un’area pedonale rialzata; allargamento del marciapiede davanti alla scuola Pertini alla misura minima di 1,5 m per tutta la lunghezza, da via Ballerini a via Neruda, e realizzazione di una fermata per lo scuolabus; adeguamento dell’ingresso del parcheggio a lato del complesso scolastico; formazione di tre attraversamenti pedonali rialzati; realizzazione di un’isola ecologia costituita da cassoni interrati per rifiuti differenziati (due file da 5 elementi ciascuna); riorganizzazione dei parcheggi all’interno della piazza, realizzando stalli a spina lungo via Ponte a Greve e in linea in via Barducci; modifica delle aree a verde con mantenimento di un gran numero degli alberi esistenti ed innesto di nuove piantumazioni, con posizionamento alla base di pacciamatura e sassi bianchi di protezione; adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica e del sistema di raccolta e recapito delle acque piovane.

L’intera area destinata alla pedonalizzazione viene pavimentata in masselli autobloccanti, “divisi da una cordolatura in pietra annegata con andamento trasversale alla piazza che disegna un cono, dove un lato è perpendicolare alla via Ponte a Greve e l’altro al complesso di edifici fronteggiante la scuola”. L’area viene arredata con panchine con sedute in legno. L’isola spartitraffico di via Signano che viene completamente ridefinita.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa