Salario minimo, banchini di raccolta firme del Pd Empolese Valdelsa

L’Empolese Valdelsa si mobilita per la battaglia sul salario minimo.

Ecco i prossimi appuntamenti nei Comuni dell’Empolese Valdelsa.

Domani a Fucecchio alle 10 alle 12:30 in Piazza XX settembre per il mercato settimanale.

A Empoli giovedì 7 settembre banchetto al mercato settimanale la mattina dalle 9.30 alle 12.30 (lato via Bisarnella - Ponte sull'Orme).

Sabato 9 settembre a Cerreto Guidi dalle 10 alle 12: davanti alla Coop di Stabbia (via Prov. Francesca 161), a Lazzeretto in piazza Berlinguer e a Bassa-Gavena in via Veneto e in piazza Belvedere. Sabato 16 settembre dalle 10 alle 12 a Bassa Gavena davanti all’edicola di Bassa (via 26 Giugno).

A Vinci sabato 9 settembre dalle 9.30 alle 12.00 in piazza Libertà e domenica 10 settembre dalle 9.30 alle 12.00 davanti Casa del Popolo Sovigliana, a Montaione sabato 9 settembre dalle 10 alle 13 presso la sede PD in via Kennedy 5.

A Certaldo sabato 16 settembre dalle 10.30 alle 12.30 presso la sede PD in via Roma 48/50.

Prossimamene saranno organizzati punti raccolta anche negli altri Comuni dell’Unione.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa