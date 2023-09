Sbaracco Castelfiorentino, ultima occasione per i 'saldi sui saldi'

Sbaracco, ultima chiamata. Venerdì 8 e sabato 9 settembre saranno gli ultimi giorni per approfittare del “mercato delle occasioni” che ogni anno vede i commercianti assumere la veste insolita di ambulanti, con decine di banchi allestiti di fronte ai loro negozi con tanti articoli di marca e di qualità scontati in misura “super”.

In pratica, un fine settimana all’insegna dei “saldi sui saldi” che si svolgerà come un piccolo bazar all’aperto lungo le vie del centro di Castelfiorentino, dove ci sarà la possibilità di rovistare liberamente per arricchire il proprio guardaroba personale, acquistare prodotti per la casa, confezionare anzitempo un pensiero originale, scovare articoli impensati: capi di abbigliamento, grandi firme, calzature di qualità, intimo per uomo e donna, occhiali, articoli da regalo e così via.

Organizzato dal Centro Commerciale Naturale “Tre Piazze” in collaborazione con la Confesercenti e il Comune di Castelfiorentino, lo “Sbaracco” si svolgerà con lo stesso orario di apertura dei negozi: 9.00-13.00 e 16.00-20.00.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa