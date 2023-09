Spazzamento strade a Bagno a Ripoli, nuovo servizio per tre giorni a settimana

Da venerdì, 8 settembre, al via il nuovo servizio di spazzamento diurno nel Comune di Bagno a Ripoli. Attenzione, quindi, nelle oltre 210 strade che nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, vedranno attivo il nuovo servizio di spazzamento, in orario mattutino e pomeridiano, nel capoluogo ma anche nelle zone di Antella, Balatro, Bigallo Apparita, Candeli, Capannuccia, case San Romolo, Croce Varliano, Grassina e Ponte a Ema, Villamagna.

Sarà, quindi, importante prestare attenzione ai nuovi cartelli stradali che riportano le disposizioni di divieto di sosta per pulizia strade, prendere visione degli orari indicati, collaborare attraverso lo spostamento delle auto e permettere ad Alia Servizi Ambientali SpA di effettuare il servizio e garantire il decoro e la pulizia delle strade interessate, ferma restando una certa soglia di tolleranza alla luce del periodo di rodaggio del nuovo servizio.

Entra così a regime il nuovo piano, che prevede modifiche diffuse su tutto il territorio comunale, con il mantenimento delle aree ad alta fruizione con una frequenza settimanale e, principalmente, servizio notturno, mentre in aree a medio e basso impatto il servizio è stato riprogrammato con frequenza quindicinale, permettendone così l’estensione anche ad altre zone, in precedenza non servite con spazzamento combinato con ordinanza di divieto di sosta.

“L'avvio del nuovo sistema di spazzamento diurno – dichiarano il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e l’assessore all’ambiente Enrico Minelli -, dopo l’entrata in vigore circa un mese fa di quello notturno, completa il Piano complessivo pensato dal Comune di Bagno a Ripoli e da Alia Servizi Ambientali SpA per rispondere alle esigenze del territorio, per una pulizia della cittadina sempre più capillare ed efficiente”.

“Si raccomanda alla cittadinanza – aggiungono sindaco e assessore - di prendere visione delle modifiche che il nuovo Piano introdurrà con i nuovi obblighi e i divieti di sosta. L'avvio del nuovo sistema sarà accompagnato da una fase di rodaggio, durante la quale non saranno effettuate sanzioni, ma comunque ci appelliamo al senso di collaborazione e al senso civico della popolazione per mettere in atto fin da subito tutte le nuove disposizioni, in modo da consentire una pulizia migliore possibile delle strade, a vantaggio di tutta la collettività”.

Fonte: Alia Servizi Ambientali