Stabbia ospita l'anniversario della Liberazione di Cerreto Guidi

In occasione del 79°Anniversario della Liberazione di Cerreto Guidi, è stato organizzato un incontro per ricordare il 2 settembre 1944, giorno della Liberazione dal nazifascismo.

Quest’anno l’iniziativa si è tenuta a Stabbia, confermando la volontà di rendere itinerante l’iniziativa che lo scorso anno si era svolta a Lazzeretto.

Al Circolo ACSI “XXIII Agosto”, il Sindaco Simona Rossetti ha aperto l’iniziativa sottolineando come sia importante ricordare un momento fondamentale per la storia del territorio e del nostro Paese e come sia decisivo tenere viva la memoria.

Sono seguiti gli interventi delle Consigliere comunali Daniela Mancini e Susanna Rovai, mentre la contestualizzazione storica di quel drammatico periodo è stata affidata ad Andrea Bellucci. All’incontro ha partecipato Mario Frosini, 96enne presidente dell’ANPI di Montelupo Fiorentino che fu protagonista attivo nei giorni della Resistenza.

Gli interventi si sono alternati con la lettura di Andrea Giuntini di alcuni brani tratti da “La vita amara” di Nada Parri, figura della Resistenza e primo sindaco donna di Cerreto Guidi e con i brani musicali eseguiti da Alessandro Cei.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa