Stadio "Il Prato" di Montaione: inaugurazione del nuovo manto sintetico

Domani sera alle ore 21 verrà inaugurato il manto in sintetico dello stadio comunale "Il Prato". Ad annunciarlo è il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi.

"Dopo il tradizionale taglio del nastro - scrive su Facebook - si svolgerà la partita fra la nostra "prima squadra" dell'Aurora Montaione e gli juniores della Virtus Montaione Gambassi. Tutta la cittadinanza è ovviamente invitata a partecipare. Nostro ospite d'onore mister Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, allenatore di grandissima carriera nelle massime serie calcistiche nazionali, e soprattutto già presente all'inaugurazione del primo manto in sintetico del nostro campo di calcio. Eravamo all'avanguardia oltre 15 anni fa, lo siamo ancora oggi con un impianto di altissimo livello qualitativo Domani sarà anche inaugurata la targa all'ingresso dello Stadio in memoria di Daniele Fornai, che tanto ha dato allo sport ed alla comunità montaionese e che rimarrà per sempre uno di noi"