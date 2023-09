Suora 40enne si toglie la vita a Prato, la diocesi: "Dolore e sgomento"

Dolore e sgomento a Galciana per la tragica morte di una suora. Ieri sera una religiosa della congregazione delle Catechiste del Sacro Cuore si è tolta la vita nella sede della comunità. La donna, quarant’anni, di origine indiana, è stata trovata morta questa mattina, martedì 5 settembre, nella sua camera. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati la madre superiora e il parroco di Galciana don Luca Rosati, allertato dalle religiose perché la consorella non rispondeva alle chiamate e si era chiusa nella stanza dalla sera prima. Dopo aver forzato la porta è stata fatta la tragica scoperta. Immediatamente sono stati avvertiti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno constatato la morte della suora.

La comunità delle Catechiste del Sacro Cuore era appena tornata a Galciana dopo aver frequentato gli esercizi spirituali nella Casa generalizia di Roma e niente faceva presagire alle consorelle quello che sarebbe successo. La giovane suora era in servizio a Galciana da circa un anno e mezzo.

"La parrocchia e la comunità religiosa sono addolorate e affrante per quello che è successo – commenta don Luca Rosati – si è trattato di un gesto estremo, inaspettato, che ci lascia sgomenti. La affidiamo alla Misericordia del Signore e nella preghiera siamo vicini ai suoi familiari e alla Congregazione".

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).

Fonte: Diocesi di Prato