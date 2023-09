Tariffa corrispettiva, FdI Capraia e Limite: "Avevamo ragione, aumento del 30% nonostante il comune riciclone"

Con l’inizio della nuova settimana e la ripresa della normalità col fine ferie estive, molte famiglie hanno ricevuto l’amara sorpresa della TARIC.

Nello specifico pare che molte di queste abbiano riscontrato un aumento del circa 30% rispetto al consuetudinario pagamento.

Mi rincresce constatare che assieme ai miei colleghi di opposizione Tani e Razzuoli, ci avevamo visto bene sull’inconvenienza del passaggio alla Tariffa con le modalità discutibili del caso.

Personalmente ho ricevuto non poche segnalazioni, in cui padri e madri di famiglia mi rendono edotto del fatto che tra leincombenze classiche (maggiorate) quali scadenze di assicurazioni, inizio scuola dei figli e spesa alimentare, vi sia anche l’amarezza nel constatare che la “bolletta della spazzatura” pesa come un macigno nel bilancio familiare.

Seppur il nostro comune di Capraia e Limite sia stato incoronato il più “riclone” sembra che ciò non abbia ripagato la cittadinanza, con un’amministrazione comunale (PD) sempre più lontana dalla vita dei cittadini e dalla realtà, occupata solo a mostrarsi in eventi e foto di rito.

Ribadiamo, come gruppo di opposizione, il nostro rammarico nei confronti dell’amministrazione e della gestione Alia, mostrando vicinanza a chi, noi compresi, subisce la mala politica del nostro territorio e ribadendo che per il 2024 servirà la partecipazione della popolazione per estirpare questo modus di far politica, lontano anni luce dalla gente comune.

Emanuel Di Mauro, Fratelli d’Italia Capraia e Limite