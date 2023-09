Tenta di rubare in un supermarket di Pisa: denunciato

Nell’ambito dei servizi di controllo nel territorio di competenza, finalizzato al contrasto delle condotte riconducibili a reati contro il patrimonio e alla salvaguardia della pubblica incolumità, i carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato, in due diverse circostanze, due persone, rispettivamente per furto aggravato e per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

Nel primo intervento, i militari hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo per furto in un supermercato del centro storico: il soggetto, individuato e identificato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, è stato accusato di aver sottratto vari beni alimentari per un valore complessivo di 200 euro, tra cui bevande alcoliche.

Una seconda persona, controllata in una via cittadina dal personale della Stazione di Marina di Pisa, è stata sorpresa dai carabinieri con una pistola ad aria compressa con canna in polimero e priva di tappo rosso.