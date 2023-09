Terzo mandato per i governatori? Per Giani "operazione di buon senso"

Un terzo mandato per i presidenti delle Regioni? "Al di là di Bonaccini, si dovrebbe aprire" perché "con la lunghezza della realizzazione delle opere pubbliche in Italia, una continuità amministrativa è l'ingrediente per fare le cose". A dirlo è Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana al primo mandato. "E' un'operazione di buon senso garantire una continuità amministrativa, lo dico con totale disinteresse dato che sono eletto da tre anni e sono ancora a metà del primo mandato". Su una sua eventuale ricandidatura non conferma né smentisce: "E' presto, mancano ancora due anni. Considerando i primi due anni del mio mandato con l'emergenza Covid, il quadro strategico necessita di continuità per seguire i progetti portati avanti".