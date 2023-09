Torna il torneo Francesco Ghimenti organizzato da Fratres Fucecchio

Il Gruppo donatori di sangue Fratres di Fucecchio, Domenica 10 Settembre ricorda Francesco Ghimenti, un grande volontario che ha dato tanto non solo al Gruppo ma anche a Fucecchio, contribuendo a far nascere diverse manifestazioni ideate proprio nell’ambito associativo tra le quali il “Palio delle Contrade Città di Fucecchio”.

Francesco era, a ragione, considerato l’anima del Gruppo, poiché riusciva a tradurre in realtà una serie di manifestazioni che pensava e portava negli ambiti associativi con una semplicità ed un ottimismo non comuni.

Subito dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2000, il Gruppo volle ricordarlo istituendo la “Coppa Francesco Ghimenti” che veniva assegnata tutti gli anni, attraverso gare non competitive, in occasione dello svolgimento della “Festa del donatore”.

Quest'anno la Coppa sarà assegnata per la 21.ma volta, attraverso un quadrangolare di basket Under 15 organizzato dal G.S. Folgore Fucecchio che da diversi anni collabora con noi per la riuscita di questo particolare evento.

Il direttivo in carica ringrazia con particolare riguardo la Folgore Fucecchio che permette di ricordare pubblicamente il nostro Francesco attraverso lo sport riservato ai giovani; sono loro che al compimento del 18esimo anno di età potranno considerare la possibilità di donare il proprio sangue per quegli ammalati che aspettano di poter tornare in salute e molte volte avere salva la vita.

Il programma del torneo è il seguente:

SEMIFINALI

Ore 10:30 INVICTUS LIVORNO – VELA BASKET VIAREGGIO (Palestra comunale)

Ore 10:30 JP FOLGORE – CALENZANO BASKET (Palasport)

FINALI

Ore 15:00 Finale 3° - 4° posto (Palestra comunale)

Ore 15:30 Finale 1° - 2° posto (Palasport)

Le premiazioni sono previste per le ore 17

Ingresso gratuito

La popolazione è invitata a partecipare

Fonte: Ufficio stampa Gruppo Fratres Fucecchio