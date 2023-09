Use Rosa debutta in amichevole contro La Spezia

Dopo una settimana di preparazione fisica, per la Use Scotti Empoli è l'ora della prima amichevole. Domani (mercoledì 6 settembre) alle 20, l'Use Rosa sarà di scena sul campo della Cestistica Spezzina per un test sicuramente impegnativo. Come l'anno scorso coach Alessio Cioni ha scelto un pre-campionato contro avversari di un certo livello e, non a caso, già sabato si tornerà a giocare sul campo del Galli San Giovanni Valdarno. Anche se il lavoro è iniziato da poco, si attendono già le prime indicazioni e c'è naturalmente curiosità nel vedere all'opera le nuove giocatrici.

Fonte: Use Basket Empoli