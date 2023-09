A Pisa 200 medici per il convegno della European Society of Oncologic Imaging

Dal 7 al 9 settembre, oltre 200 tra medici radiologi e medici nucleari provenienti da tutto il mondo saranno a Pisa per il convegno della European Society of Oncologic Imaging per discutere le nuove frontiere dell’imaging nella diagnosi e nella cura dei tumori. Il convegno sarà presieduto dal professor Emanuele Neri, presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Pisa, ordinario di Radiologia del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e Direttore della UO Radiodiagnostica 1 della Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.

L’imaging svolge un ruolo fondamentale nel paziente oncologico, è parte decisiva nella diagnosi precoce, con le metodiche di screening, e nella stadiazione che consente la scelta terapeutica, ma anche nella fase di follow-up in cui si valuta la risposta alla terapia; per questo è divenuta essenziale una formazione dei medici radiologi e nucleari nella diagnostica oncologica, che prevede anche una conoscenza delle moderne terapie dell’oncologia e della modalità di risposta paziente-specifica.

Il convegno si concentra su vari temi, prima di tutto sull’importanza dei gruppi oncologici multidisciplinari, che verranno simulati nel programma scientifico, con la partecipazione di tutti gli specialisti coinvolti. Saranno trattati poi gli hot topics dell’imaging oncologico, tra cui l’intelligenza artificiale, i nuovi radiofarmaci in medicina nucleare, e la European Cancer Imaging Initiative, recente iniziativa della Commissione Europea per combattere il cancro.

L’evento è supportato dal Master in Imaging Oncologico dell’Università di Pisa, diretto dalla professoressa Dania Cioni, associata del Dipartimento di Patologia Chirurgia, Molecolare e dell’area critica dell’Ateneo pisano. Tra i vari relatori e moderatori anche molti docenti dell’Ateneo e professionisti della AOUP.

La European Society of Oncologic Imaging è affiliata alla European Society of Radiology, la più grande società scientifica medica europea, che conta oltre 120.000 membri. L’inaugurazione del convegno, ospitato all’Hotel Galieli, è prevista giovedì 7 settembre alle ore 8.30.

Fonte: Università di Pisa