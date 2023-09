Accoltellano un 20enne e rapinano due uomini in centro a Firenze

La notte scorsa a Firenze, intorno all'una, un giovane di 20 anni di origine straniera è stato aggredito e accoltellato alla schiena da un gruppo di sconosciuti nelle vicinanze di via Alamanni e piazza stazione Santa Maria Novella. La vittima è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso di Careggi, con prognosi di 15 giorni.

Il giovane ha raccontato che stava tornando all'auto con la sua ragazza quando ha notato che lo specchietto retrovisore era stato danneggiato. Poco dopo, due ragazzi che stavano litigando li hanno attaccati improvvisamente, colpendo il giovane con una bottiglia alla testa e infliggendogli una coltellata alla schiena. Un passante ha chiamato i soccorsi. La ragazza del giovane è rimasta illesa ma in stato di shock.

Gli aggressori sembrano essere coetanei della vittima, e c'è il sospetto che siano gli stessi individui che, quindici minuti dopo, hanno rapinato un turista statunitense di 47 anni del suo cellulare in via Palazzuolo mentre camminava con un amico di 39 anni. Le due vittime hanno cercato di inseguire i ladri, ma il turista statunitense è stato ferito da una coltellata al braccio.

L'amico, però, è riuscito a fermare uno dei rapinatori in via il Prato e a trattenerlo fino all'arrivo della polizia. L'aggressore è stato denunciato per rapina aggravata e lesioni in concorso con ignoti.

Nel frattempo, poco prima dell'una, alcuni vandali hanno attaccato tre negozi in via della Scala, lanciando bottiglie contro le loro vetrine e poi fuggendo. Le autorità stanno indagando sull'incidente e stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona.