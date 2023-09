Chic Nonna cambia nome, diventa Atto di Vito Mollica. Il ristorante entra dunque in una nuova fase. Rimarrà a Palazzo Portinari Salviati a Firenze, ma avrà una nuova denominazione. Vito Mollica, cuoco stellato, diventa proprietario Mine Lifestyle Firenze Srl, la società che gestisce la ristorazione presso lo storico palazzo.

Non cambierà la proposta enogastronomica, fedele a menù stagionali di impronta tradizionale ma dal gusto internazionale. Invariate anche le offerte di Salotto Portinari Bistrot e dell’Eye Cocktail Bar. Non cambia neppure la brigata e staff di sala.

“Sono davvero felice ed emozionato – afferma lo Chef Vito Mollica – di intraprendere questo nuovo percorso. Per me è un sogno che si realizza, e che non sarebbe stato possibile senza l’impegno costante e prezioso di tutto il mio team, che ha creduto sin dal primo giorno in questo ambizioso progetto".