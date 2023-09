Un 16enne è caduto dal cassone di un motocarro Ape sbattendo la testa a terra. Adesso si trova all'ospedale di Cisanello. Il fatto è avvenuto a Villafranca in Lunigiana ieri sera, prima di mezzanotte. Il giovane è caduto tra via Rosselli e via dei Ciliegi. Il trasferimeneto all'ospedale di Pisa è avvenuto con l'elisoccorso Pegaso. Per i rilievi i carabinieri di zona.