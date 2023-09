"Concerto grosso" a Fucecchio, oltre 40 musicisti live al Parco Corsini

Una serata di musica per ricordare tre musicisti fucecchiesi scomparsi. Si chiama "Concerto grosso" e andrà in scena al Parco Corsini di Fucecchio nella serata di giovedì 7 settembre, alle ore 21.30. A La Limonaia si ritroveranno oltre 40 musicisti, sempre di Fucecchio, che suoneranno live in ricordo di Mauro Boldrini, Enrico Briganti e Gisberto Morelli. Gli "Amici musicisti" si alterneranno sul palco per due ore di musica, in un repertorio che ripercorrerà mezzo secolo di Rock e Pop.

Ingresso libero, altre informazioni nella locandina.