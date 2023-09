Ecologica e colorata, la nuova scuola Masi di Bubè è pronta per la prima campanella

Le pareti con i colori dell’arcobaleno. Il giardino riqualificato e una nuova copertura per il tetto. All’interno, solo luci Led per aule sempre più ecologiche e moderne. È pronta per la prima campanella con un volto nuovo la scuola dell’infanzia “Manuela Masi” di Bubè, a Grassina. La struttura fresca di restyling è stata inaugurata stamani in vista della partenza del nuovo anno scolastico dal sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, dall’assessore alla scuola Francesco Pignotti e dalla dirigente dell’IC Caponnetto Maria Luisa Rainaldi, alla presenza dei tecnici del Comune, degli insegnanti e dei rappresentanti dei genitori.

Dal Comune sono stati stanziati 75mila euro per rinnovare l’edificio e l’area esterna. Se le pareti colorate sono il segno più evidente della riqualificazione, la scuola è stata dotata di un tetto nuovo, il giardino è stato risistemato ed è stata completata la “rottamazione” dei vecchi corpi illuminanti, con la sostituzione delle lampade ad alto consumo energetico con punti luce a Led, moderni ed ecologici.

“La scuola – hanno commentato il sindaco Casini e l’assessore Pignotti – è pronta a dare il benvenuto alle bambine e ai bambini con ambienti più confortevoli e più belli. Solo uno dei tanti interventi svolti in estate in tutti i plessi del territorio, un lavoro incessante per migliorare le nostre scuole, una priorità per la nostra amministrazione”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa