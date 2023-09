ExtraScuola al Trovamici, pomeriggi di studio e gioco a Empoli: come iscriversi

Domani, giovedì 7 settembre 2023, apriranno le iscrizioni al servizio ExtraScuola al Centro Trovamici, per l'anno scolastico 2023/24. L’obiettivo del servizio, rivolto a bambine, bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 10 anni di età, è promuovere la socializzazione attraverso il gioco e le attività di laboratorio, favorendo l’interazione con i coetanei, la gestione delle situazioni di gruppo, lo sviluppo della fantasia, della creatività e della comunicazione e la costruzione di rapporti di amicizia in maniera spontanea.

ExtraScuola prenderà il via il 25 settembre 2023 per proseguire fino al 7 giugno 2024, in orario 16 - 19: potrà accogliere un massimo di 15 bambini in età 3-6 (scuola dell’infanzia) e 25 in età 6-10 (scuola primaria). Sarà attivo anche il servizio Pedibus per la scuola dell’infanzia Peter Pan e la scuola primaria Leonardo da Vinci: questo servizio offre alle famiglie la possibilità di autorizzare personale qualificato, a riprendere i propri figli all’uscita della scuola e ad accompagnarli al Centro Trovamici.

Le domande per ExtraScuola saranno accolte in ordine cronologico: al raggiungimento del numero massimo di bambini accolti per fascia di età, saranno inserite in una lista di attesa alla quale l’ufficio potrà accedere in seguito a rinuncia dei bambini ammessi. A partire da domani, sarà possibile effettuare le iscrizioni per il periodo 25 settembre 2023 – 31 gennaio 2024.

Ulteriori informazioni e scheda di iscrizione sono disponibili sul sito web del Comune di Empoli a questo link.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa